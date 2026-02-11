2

Стив Керр: «Если Эл Хорфорд будет играть подобным образом, мы будем ориентироваться на него»

Стив Керр прокомментировал ротацию в последних матчах.

«Голден Стэйт» выиграл 2 из 3 последних игр, несмотря на отсутствие Стефа Карри. В победных встречах с «Финиксом» и «Мемфисом» форвард Дрэймонд Грин не выходил на паркет в 4-х четвертях.

«Без Стефа все по-другому. Его отсутствие кардинально влияет на наше нападение, на то, как мы можем собирать нашу пятерку. Стеф сам по себе решает все наши проблемы с растягиванием пространства.

Без Стефа и Джимми у нас проблемы с набором очков. Получается, что лучше оставаться с одним «большим». Пока Эл Хорфорд играет подобным образом, мы будем ориентироваться на него и собирать «маленькую» пятерку.

Пока все будет так. Все может измениться через неделю, надо адаптироваться», – заключил главный тренер Стив Керр.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Willard and Dibs show
logoМемфис
logoСтефен Карри
logoФиникс
logoСтив Керр
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoЭл Хорфорд
logoДрэймонд Грин
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
- Я не знаю как это получилось, но таков наш план!
Выше 8-го места врятли поднимитесь
