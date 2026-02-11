Бронни Джеймс о финте, которым уложил на паркет Оладипо: «Просто еще один соперник»
Бронни Джеймс о финте, которым уложил на паркет Оладипо.
Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс спокойно отреагировал на исполненный им энклбрейкер в матче Лиги развития НБА.
В результате финта Джеймса-младшего на паркете оказался бывший участник Матча звезд НБА Виктор Оладипо.
Журналист: Что почувствовали, когда исполнили такой финт на игроке, который когда-то противостоял вашему отцу в плей-офф? А вы смотрели на это.
Бронни: Да ничего такого. Просто еще один соперник, еще один оппонент. Еще один эпизод на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Великие не живут моментом
Ахахах, хорош
Сам решу. Сам решууу
просто еще один Джеймс
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем