Бронни Джеймс о финте, которым уложил на паркет Оладипо: «Просто еще один соперник»

Бронни Джеймс о финте, которым уложил на паркет Оладипо.

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс спокойно отреагировал на исполненный им энклбрейкер в матче Лиги развития НБА.

В результате финта Джеймса-младшего на паркете оказался бывший участник Матча звезд НБА Виктор Оладипо.

Журналист : Что почувствовали, когда исполнили такой финт на игроке, который когда-то противостоял вашему отцу в плей-офф? А вы смотрели на это.

Бронни : Да ничего такого. Просто еще один соперник, еще один оппонент. Еще один эпизод на площадке.