Стефон Касл избежал серьезной травмы, но досрочно завершил матч с «Лейкерс» после падения

Стефон Касл не доиграл матч с «Лейкерс» до конца.

Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл заблокировал Руи Хатимуру во 2-й четверти матча с «Лейкерс» и вынужден был покинуть площадку после жесткого приземления на спину.

Касл провел 12 минут на паркете, набрав 2 очка (1 из 1 с игры) и 7 передач.

Рентген не показал серьезного повреждения, но защитник завершил выступление в матче.