Стефон Касл избежал серьезной травмы, но досрочно завершил матч с «Лейкерс» после падения
Стефон Касл не доиграл матч с «Лейкерс» до конца.
Защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл заблокировал Руи Хатимуру во 2-й четверти матча с «Лейкерс» и вынужден был покинуть площадку после жесткого приземления на спину.
Касл провел 12 минут на паркете, набрав 2 очка (1 из 1 с игры) и 7 передач.
Рентген не показал серьезного повреждения, но защитник завершил выступление в матче.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеффа Макдональда
Здоровья! Очень важный игрок для САС!
