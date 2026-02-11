Лу Уильямс раскритиковал Данкана Робинсона за поведение во время драки в Шарлотт: «Не удивляйся, если тебе перестанут доверять»

Лу Уильямс раскритиковал Данкана Робинсона после массовой драки.

Экс-игрок НБА Лу Уильямс считает неправильным поведение защитника «Детройта» Данкана Робинсона во время массовой драки в Шарлотт, когда он решил не участвовать в побоище и не поддержал партнеров по команде.

«Единственный, на кого я злюсь, это Данкан Робинсон. Это выглядело ужасно, Данкан Робинсон. Послушай, если когда-нибудь твои товарищи по команде начнут вести себя так, будто не доверяют тебе, то знай, что ты это заслужил.

Надо было хотя бы подойти и схватить кого-нибудь из одноклубников, хоть что-то предпринять. Нельзя отворачиваться от своих парней, когда идет такая разборка», – заявил Уильямс.