  Лу Уильямс раскритиковал Данкана Робинсона за поведение во время драки в Шарлотт: «Не удивляйся, если тебе перестанут доверять»
Лу Уильямс раскритиковал Данкана Робинсона после массовой драки.

Экс-игрок НБА Лу Уильямс считает неправильным поведение защитника «Детройта» Данкана Робинсона во время массовой драки в Шарлотт, когда он решил не участвовать в побоище и не поддержал партнеров по команде.

«Единственный, на кого я злюсь, это Данкан Робинсон. Это выглядело ужасно, Данкан Робинсон. Послушай, если когда-нибудь твои товарищи по команде начнут вести себя так, будто не доверяют тебе, то знай, что ты это заслужил.

Надо было хотя бы подойти и схватить кого-нибудь из одноклубников, хоть что-то предпринять. Нельзя отворачиваться от своих парней, когда идет такая разборка», – заявил Уильямс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
6 комментариев
Это всё потому что он белый 😄
А с кем там драться надо было ? С персоналом ? Там персонала было в 3 раза больше, чем игроков.
Ответ Никита Анохин
А с кем там драться надо было ? С персоналом ? Там персонала было в 3 раза больше, чем игроков.
Надо было просто как Батлер. Самому спрятаться за персонал и кричать как ты всем надаёшь.
Ответ Birdman NBA
Надо было просто как Батлер. Самому спрятаться за персонал и кричать как ты всем надаёшь.
Батлер ходил в раздевалку Денвера на разборки с Николой. Правда ещё 10 человек с ним, и их не пустил один охранник)
Да-да, точно, надо было втащить первому попавшемуся, получить дисквал матчей на 10, потерять 1-2 миллиона зарплаты - и вот тогда тебе скажут: "Молодец, бро!"
надо как Бриджес бить исподтишка и отбегать
