Лука Дончич и Дирк Новицки могут войти в состав владельцев «Кремоны» для дальнейшего участия в европейском проекте НБА
Дончич и Новицки хотят поучаствовать в европейской лиге НБА.
По сведениям The Athletic, Лука Дончич («Лейкерс»), Дирк Новицки и Донни Нельсон (бывший генменеджер «Далласа») могут войти в состав инвестиционной группы для приобретения итальянской «Кремоны». Клуб является участником 1-го дивизиона итальянского чемпионата.
Инвесторы планируют перенести организацию в Рим и побороться за место в будущей европейского лиге НБА.
По информации издания, Нельсон уже получил предварительное согласие на сделку от команды.
Лицензия национального чемпионата необходима для участия в проекте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
