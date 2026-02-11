Лука Дончич и Дирк Новицки могут войти в состав владельцев «Кремоны» для дальнейшего участия в европейском проекте НБА

Дончич и Новицки хотят поучаствовать в европейской лиге НБА.

По сведениям The Athletic, Лука Дончич («Лейкерс »), Дирк Новицки и Донни Нельсон (бывший генменеджер «Далласа») могут войти в состав инвестиционной группы для приобретения итальянской «Кремоны ». Клуб является участником 1-го дивизиона итальянского чемпионата.

Инвесторы планируют перенести организацию в Рим и побороться за место в будущей европейского лиге НБА .

По информации издания, Нельсон уже получил предварительное согласие на сделку от команды.

Лицензия национального чемпионата необходима для участия в проекте.