Митч Джонсон: «Семь команд представлены несколькими игроками на Матче звезд. У «Сперс» один, а мы ведь неплохо играем против топ-соперников»

Митч Джонсон считает несправедливым звать на Матч звезд одного игрока «Сперс».

Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон на пресс-конференции перед матчем с «Лейкерс» сам поднял тему выбора игроков на Матч всех звезд НБА.

Во вторник Брэндон Ингрэм заменил травмированного Стефа Карри в числе олл-старов сезона, став вторым представителем «Торонто» . У идущих в НБА на 2-м месте техасцев только один вызванный игрок – Виктор Вембаньяма.

«Мне кажется очень интересным, что Де’Аарон Фокс и Стефон Касл не были названы участниками Матча всех звезд. Поэтому я все же отвечу на вопрос, который не был задан. В лиге семь команд имеют несколько участников Матча всех звезд, а ведь мы довольно хорошо играли против многих топ-команд НБА.

Не умаляю заслуг тех, кто был назван участником Матча всех звезд, потому что в НБА много отличных игроков. Но раз так вышло, что мы заслуживаем только одного представителя на Матче всех звезд, это должно означать, что безумное количество людей считают Виктора Вембаньяму одним из главных претендентов на звание MVP. Спасибо за ваш вопрос», – произнес Джонсон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
