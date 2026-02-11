Дэйлен Терри подписал двусторонний контракт с «Филадельфией»

«Сиксерс» подписали Дэйлена Терри.

23-летний форвард Дэйлен Терри (201 см) продолжит карьеру в «Филадельфии». Бывший игрок «Чикаго» оказался в «Новом Орлеане» после серии обменов и был отчислен.

Терри подписал двустороннее соглашение.

Игрок набирает 3,5 очка, 1,9 подбора и 1,3 передачи за 11,1 минуты в среднем в этом сезоне.