  Джей Джей Редик о пороге в 65 матчей: «Лучше использовать это в качестве рекомендации для голосующих, а не как жесткое правило»
Джей Джей Редик о пороге в 65 матчей: «Лучше использовать это в качестве рекомендации для голосующих, а не как жесткое правило»

Редик предложил НБА смягчить важное правило.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик считает, что количество проведенных матчей за сезон следует использовать в качестве рекомендации для выбирающих обладателей индивидуальных наград НБА, а не как жесткое отсеивающее правило.

В 2023 году лига ввела правило, согласно которому претендовать на индивидуальные награды могут лишь те баскетболисты, которые провели не менее 65 матчей по итогам регулярного чемпионата.

«Вполне нормально иметь какие-то ориентиры для голосующих. Я и сам работал в СМИ и участвовал в этом. Помню, что в первый год, когда я голосовал, было много парней, которые отыграли в промежутке от 54 до 56 матчей», – рассказал Редик.

Форвард «озерников» Леброн Джеймс потерял возможность продлить свою рекордную серию из 21 попадания в символические пятерки сезона, пропустив сегодня 18-ю игру в регулярке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Уважаемый, ты может лучше расскажешь зачем ты состав из ж-лиги на домашний матч против топ-3 команды выпустил?
Ответ armageddon123456
Уважаемый, ты может лучше расскажешь зачем ты состав из ж-лиги на домашний матч против топ-3 команды выпустил?
Если отвечать за него, то причин хватает. Как минимум - бэк ту бэк и упомянутый противник топ-3. Из трёх лидеров команды один травмирован, второму - 41 год, третий - провёл пару матчей после долгого отсутствия. И заодно ещё паре игроков дали отдохнуть. Овчинка попросту выделки не стоит, не факт, что удалось бы победить.
Моральная сторона вопроса, учитывая, что это домашний матч, спорная, конечно, но со зрителем вообще редко считаются...
В нынешней НБА - когда у всех постоянно травмы - порога 60 матчей было бы достаточно.
А рекомендации кто их будет выполнять?...
