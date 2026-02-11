У Леброна Джеймса прервалась рекордная серия из 21 попадания в символические пятерки сезона

У Леброна Джеймса прерывается рекордная серия.

Серия попаданий звездного форварда Леброна Джеймса в символические пятерки НБА официально подошла к концу.

Лидер «Лейкерс » не смог выйти на матч против «Сперс» из-за проблем с левой стопой. Это 18-я пропущенная Джеймсом игра в текущем сезоне, что сделало невозможным достижение им порога в 65 матчей, необходимого для попадания в списки соискателей ежегодных наград НБА.

41-летний Джеймс включался в символические сборную НБА по итогам сезона рекордные 21 год подряд.