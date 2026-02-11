У Леброна Джеймса прервалась рекордная серия из 21 попадания в символические пятерки сезона
У Леброна Джеймса прерывается рекордная серия.
Серия попаданий звездного форварда Леброна Джеймса в символические пятерки НБА официально подошла к концу.
Лидер «Лейкерс» не смог выйти на матч против «Сперс» из-за проблем с левой стопой. Это 18-я пропущенная Джеймсом игра в текущем сезоне, что сделало невозможным достижение им порога в 65 матчей, необходимого для попадания в списки соискателей ежегодных наград НБА.
41-летний Джеймс включался в символические сборную НБА по итогам сезона рекордные 21 год подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Ну если объективно Леброн и с нужным количеством матчей не попал бы туда
Ну если объективно Леброн и с нужным количеством матчей не попал бы туда
Журналистика необъективна. Среди нынешнего состава выбирающих хватает тех, кто включит Брона в дежурную третью пятерку, даже если ему будет лет 60:) Что-то типа свадебного генеральства. Правда с правилом количества матчей это теперь сложнее.
Ничто не вечно под луной.
Здоровье важнее, считаю, правильно, что Брон не стал форсировать ситуацию. 21 или 22 - не столь большая разница, всё равно в обозримом будущем это никто не повторит (и уж тем более не превзойдет). Даже сыграть два десятка сезонов удаётся единицам, а ведь ещё надо и в символические сборные попасть.
Да сейчас это уже не важно, главное здоровье. А остальное уже история
