«Сперс» в матче с «Лейкерс» повторили рекорд клуба по очкам за 1-ю четверть (47), у Вембаньямы рекорд карьеры за 12-минутку (25)

«Сан-Антонио» начал матч с «Лейкерс» с рекордных цифр.

«Сперс» выиграли первую четверть у «Лейкерс » со счетом 47:30. Этот показатель результативности повторил исторический рекорд клуба по очкам за стартовый игровой отрезок (1993 год, «Денвер»).

Форвард Виктор Вембаньяма обновил личный рекорд по очкам за 12-минутку.

На его счету 25 очков при 8 точных из 9 бросков с игры.