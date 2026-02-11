Заккари Рисаше заменит Эджея Митчелла на Матче восходящих звезд НБА
Заккари Рисаше примет участие в звездном уикенде.
Форвард «Атланты» Заккари Рисаше, 1-й номер драфта-2024, сыграет в Турнире восходящих звезд. Рисаше займет место защитника «Тандер» Эджея Митчелла (растяжение мышц живота).
Рисаше присоединится к команде Трэйси Макгрэйди.
1-й пик драфта, есть игровое время, через замену попал на АСГ?
