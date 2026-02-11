Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
НБА наказала Коллина Секстона.
Защитник «Чикаго» Коллин Секстон показал средний палец кольцу во время штрафных в матче с «Бруклином».
НБА наказала его штрафом в размере 35 тысяч долларов.
Секстон проводил свой второй матч за новый клуб после обмена из «Шарлотт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Минус цацка на этот палец
... Секстон показал средний палец Лиге.
кольцо дало сдачи🤣
