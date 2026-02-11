Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест

НБА наказала Коллина Секстона.

Защитник «Чикаго» Коллин Секстон показал средний палец кольцу во время штрафных в матче с «Бруклином».

НБА наказала его штрафом в размере 35 тысяч долларов.

Секстон проводил свой второй матч за новый клуб после обмена из «Шарлотт».