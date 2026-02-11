Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
Тимофей Якушин официально стал игроком «Пари Нижний Новгород».
«Пари НН» официально объявил о подписании контракта с разыгрывающим Тимофеем Якушиным до конца сезона-2025/26.
Последние полтора года Якушин выступал за «Бетсити Парму». В нынешнем розыгрыше он провел 12 матчей, набирая в среднем 1,1 очка, 0,9 подбора и 0,7 передачи за 6 минут игрового времени.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
