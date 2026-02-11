Шэмс Чарания: «Джейсон Тейтум отлично выглядел на первой полноценной тренировке «5 на 5»

Чарания: «Тейтум выглядел отлично на первой полноценной тренировке «5 на 5».

Звезда «Бостона » Джейсон Тейтум сделал важный шаг в восстановлении, впервые после разрыва ахиллова сухожилия полноценно сыграв в тренировочной игре «5 на 5» против партнеров по команде. Инсайдер Шэмс Чарания поделился деталями тренировки и дальнейшего процесса возвращения Тейтума.

«Хорошая новость в том, что Джейсон Тейтум полноценно участвовал в своей первой тренировочной игре «5 на 5» с игроками основного состава «Селтикс», баскетболистами на двусторонних контрактах и игроками из G-лиги, а не только с тренерами. Все, с кем я общался после тренировки в понедельник, отмечали, что Тейтум выглядел отлично и постепенно наращивает нагрузку.

Последние 10 дней он уже играл «5 на 5» с тренерами, но это совсем другой уровень. При этом сроки возвращения Тейтума остаются неясными.. Ему еще предстоит пройти ряд этапов. И в конце всего этого процесса около дюжины человек соберутся в комнате и будут решать, полностью ли Джейсон готов с медицинской точки зрения и психологически», – сообщил Чарания в эфире ESPN.