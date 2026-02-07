Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
Крис Финч ответил на слова Руди Гобера.
Французский центровой «Миннесоты» Руди Гобер публично обвинил команду в отсутствии старания после проигрыша «Новому Орлеану» и призвал тренеров убрать некоторых игроков с площадки.
«Все знают, что у нас в команде высокий уровень ответственности за свои действия. И я предпочитаю оставлять все подобные разговоры внутри команды. Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично.
Как бы там ни было, мы уже разобрались с ситуацией сегодня. Ни одна команда не выигрывала ничего серьезного, убирая игроков на скамейку», – заключил главный тренер Крис Финч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Криса Хайна
7 комментариев
Так что то же надо делать? Весь сезон у Миньки тренеры не могут управлять игрой, клатчи безбожно сливаются один за другим даже аутсайдерам типа Нового Орлеана, а они ходят все улыбаются
Да весь сезон есть ощущение тупика для этого состава. Были отрезки, где казалось, что проблема решена, но нет. И усилить этот состав нет вариантов без трейдов важных фигур в системе, типа МакДэниелса или того же Гобера. А уходить в мягкую перестройку Коннели не хочет, главная звезда может захотеть уйти. Финч работает с тем, что есть. Скорринг Донте и МакДи как был нестабильным в прошлом году, так и остался.
Пфф... скажи эти слова какой-нибудь игрок с позитивным реноме, многие бы комментировали - правильно, чувак, топит за клуб, за зрителя, не равнодушен. Сказал Гобер, и несется - сор из избы, так и не поумнел и тд
Так тренер может по его просьбе и убрать самого Гобера)
Гобер слишком важен, без него вообще катастрофа в защите
