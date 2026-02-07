Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»

Крис Финч ответил на слова Руди Гобера.

Французский центровой «Миннесоты» Руди Гобер публично обвинил команду в отсутствии старания после проигрыша «Новому Орлеану» и призвал тренеров убрать некоторых игроков с площадки.

«Все знают, что у нас в команде высокий уровень ответственности за свои действия. И я предпочитаю оставлять все подобные разговоры внутри команды. Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично.

Как бы там ни было, мы уже разобрались с ситуацией сегодня. Ни одна команда не выигрывала ничего серьезного, убирая игроков на скамейку», – заключил главный тренер Крис Финч .