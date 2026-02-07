Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»

«Уорриорз» успели перевести Пэта Спенсера на стандартное соглашение.

Защитник Пэт Спенсер (29 лет, 190 см) подписал стандартный контракт с «Уорриорз». Информация о соглашении появилась на официальном сайте НБА .

Спенсер сможет принять участие в игре против «Лейкерс ».

Игрок набирает 5,8 очка, 2,2 подбора и 2,9 передачи за 14,4 минуты в среднем в нынешнем чемпионате.