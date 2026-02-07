13

Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»

«Уорриорз» успели перевести Пэта Спенсера на стандартное соглашение.

Защитник Пэт Спенсер (29 лет, 190 см) подписал стандартный контракт с «Уорриорз». Информация о соглашении появилась на официальном сайте НБА.

Спенсер сможет принять участие в игре против «Лейкерс».

Игрок набирает 5,8 очка, 2,2 подбора и 2,9 передачи за 14,4 минуты в среднем в нынешнем чемпионате.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
13 комментариев
По такому поводу закажу-ка, пожалуй, и джерси его оригинальную вместо имеющейся палëной)
Ответ Базовая База
По такому поводу закажу-ка, пожалуй, и джерси его оригинальную вместо имеющейся палëной)
Из всей россыпи игроков ГС выбрать именно Пэта? Ваши вкусы специфичны
Ответ Игорь Щи
Из всей россыпи игроков ГС выбрать именно Пэта? Ваши вкусы специфичны
Всë просто: выбирая игровую джерси, следую поговорке "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе"
Достойно проводит регулярку и своей игрой заработал этот контракт.
Ого, ему 29… я думал 25-26
6 очков за 15 мин. вот это крутой для белых игрок. 😅
