Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
«Уорриорз» успели перевести Пэта Спенсера на стандартное соглашение.
Защитник Пэт Спенсер (29 лет, 190 см) подписал стандартный контракт с «Уорриорз». Информация о соглашении появилась на официальном сайте НБА.
Спенсер сможет принять участие в игре против «Лейкерс».
Игрок набирает 5,8 очка, 2,2 подбора и 2,9 передачи за 14,4 минуты в среднем в нынешнем чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Заслужил
По такому поводу закажу-ка, пожалуй, и джерси его оригинальную вместо имеющейся палëной)
По такому поводу закажу-ка, пожалуй, и джерси его оригинальную вместо имеющейся палëной)
Из всей россыпи игроков ГС выбрать именно Пэта? Ваши вкусы специфичны
Из всей россыпи игроков ГС выбрать именно Пэта? Ваши вкусы специфичны
Всë просто: выбирая игровую джерси, следую поговорке "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе"
Достойно проводит регулярку и своей игрой заработал этот контракт.
Ого, ему 29… я думал 25-26
6 очков за 15 мин. вот это крутой для белых игрок. 😅
