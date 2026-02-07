Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»

Люк Кеннард готов выйти на площадку за новую команду.

29-летний снайпер Люк Кеннард (49,7% трехочковых) перешел в «Лейкерс » в обмен на Гэйба Винсента перед дедлайном.

Кеннард набирает 7,9 очка, 2,2 подбора и 2,1 передачи за 20,5 минуты в среднем.

Защитник готов к участию во встрече с «Голден Стэйт ».

Лука Дончич пропускает игру из-за травмы задней поверхности бедра.