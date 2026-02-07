Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
Люк Кеннард готов выйти на площадку за новую команду.
29-летний снайпер Люк Кеннард (49,7% трехочковых) перешел в «Лейкерс» в обмен на Гэйба Винсента перед дедлайном.
Кеннард набирает 7,9 очка, 2,2 подбора и 2,1 передачи за 20,5 минуты в среднем.
Защитник готов к участию во встрече с «Голден Стэйт».
Лука Дончич пропускает игру из-за травмы задней поверхности бедра.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Томера Азарли
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Еще одного белого выменяли за черного... ЛА все белее и белее