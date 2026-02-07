«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
Диллон Брукс поделился «секретом» здоровья.
Форвард «Финикса» Диллон Брукс редко пропускает матчи. В предыдущие три сезона он проводил более 70 игр в «регулярке» и сейчас уже 46 раз появлялся на паркете. Баскетболиста спросили, как это ему удается, несмотря на контактный и конфликтный стиль игры.
«Я качаюсь, забочусь о своем теле, лечусь, когда надо, и сплю», – усмехнулся баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
Он очень резко добавил в мощи за последние года полтора. Прыщами покрылся. Психика неуравновешенная. Не представляю, что это за симптомы?!
Он очень резко добавил в мощи за последние года полтора. Прыщами покрылся. Психика неуравновешенная. Не представляю, что это за симптомы?!
Спит, наверное, многовато.
Ешь, молись, люби, беси всю лигу.
