«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей

Диллон Брукс поделился «секретом» здоровья.

Форвард «Финикса » Диллон Брукс редко пропускает матчи. В предыдущие три сезона он проводил более 70 игр в «регулярке» и сейчас уже 46 раз появлялся на паркете. Баскетболиста спросили, как это ему удается, несмотря на контактный и конфликтный стиль игры.

«Я качаюсь, забочусь о своем теле, лечусь, когда надо, и сплю», – усмехнулся баскетболист.