5

«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей

Диллон Брукс поделился «секретом» здоровья.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс редко пропускает матчи. В предыдущие три сезона он проводил более 70 игр в «регулярке» и сейчас уже 46 раз появлялся на паркете. Баскетболиста спросили, как это ему удается, несмотря на контактный и конфликтный стиль игры.

«Я качаюсь, забочусь о своем теле, лечусь, когда надо, и сплю», – усмехнулся баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
Он очень резко добавил в мощи за последние года полтора. Прыщами покрылся. Психика неуравновешенная. Не представляю, что это за симптомы?!
Ответ Naduvnoy
Он очень резко добавил в мощи за последние года полтора. Прыщами покрылся. Психика неуравновешенная. Не представляю, что это за симптомы?!
Спит, наверное, многовато.
Ешь, молись, люби, беси всю лигу.
