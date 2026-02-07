3

Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»

«Клипперс» просмотрят Дэлано Бэнтона.

26-летний канадский разыгрывающий Дэлано Бэнтон (203 см) присоединится к «Клипперс». Бэнтон получит 10-дневный контракт.

Защитник выступал за «Портленд» в прошлом сезоне, набирая 8,3 очка, 2 подбора и 2,4 передачи за 16,7 минуты в среднем.

Бэнтон прошел просмотр в «Далласе» перед сезоном, но был отчислен до его начала.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Его антирекорд по трëшкам в конце прошлой регулярки с комментарием Знамбо навсегда в сердечке)
... С этим может поспорить его же " стилло блоки".
