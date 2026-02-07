Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
Никола Милутинов поднялся в рейтинге по подборам.
31-летний сербский центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов вышел на 8-е место в Евролиге по подборам за карьеру (1606). Для этого ему понадобилось 280 матчей со средним показателем в 5,7 подборов.
Милутинов обошел Янниса Бурусиса и приближается к Брайанту Данстону из «Милана».
Первое место в этом сезоне занял Эди Тавареш («Реал»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем