Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)

Никола Милутинов поднялся в рейтинге по подборам.

31-летний сербский центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов вышел на 8-е место в Евролиге по подборам за карьеру (1606). Для этого ему понадобилось 280 матчей со средним показателем в 5,7 подборов.

Милутинов обошел Янниса Бурусиса и приближается к Брайанту Данстону из «Милана».

Первое место в этом сезоне занял Эди Тавареш («Реал»).