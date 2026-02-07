  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
9

Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»

Дрэймонд Грин подтвердил переговоры «Уорриорз» с «Бакс».

Яннис Адетокумбо остался в «Милуоки» после дедлайна. Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал о прошедшей ранее беседе с генменеджером Майком Данливи.

«Он написал мне, попросил позвонить. «Ничего срочного». Ага, значит меня пока не обменивают. Я позвонил, обсудили несколько возможных сделок. А под конец он говорит: «Кстати, по поводу Янниса. Мы связывались с ними, обсудили драфт-пики, которые им отойдут. Не говорили об игроках, которые могут быть включены в сделку. Но разумеется, ты или Джимми Батлер должны будете быть включены в обмен, чтобы уравнять зарплаты.

Но мы пока далеки от соглашения и даже не так далеко продвинулись. Не уверен, что это произойдет. Просто хотел дать понять, что как минимум часть этих слухов – правда», – поделился Грин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
logoГолден Стэйт
logoЯннис Адетокумбо
logoДрэймонд Грин
logoМайк Данливи-младший
logoДжимми Батлер
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
... Здесь я могу отдать должное Грину- как много " звёзд " могут признаться , что были задействованы в обмене?
Милуоки помогло ГС не про..ать их будущее)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Дрэймонд Грин и «Лейкерс» имеют взаимный интерес, но все зависит от сделки по Яннису»
4 февраля, 18:01
Предложение «Уорриорз» за Янниса Адетокумбо включает Грина, Подземски, Кумингу и активы на драфте
4 февраля, 08:45
«Как там жена?» Дрэймонд Грин рассказал, когда понял, что возможность его обмена реальна
4 февраля, 06:35
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
7 минут назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
20 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
38 минут назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
58 минут назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
NCAA проведет матч открытия сезона-2026/27 в Риме, игру может посетить папа римский
1 минуту назад
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
26 минут назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Рекомендуем