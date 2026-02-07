Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»

Дрэймонд Грин подтвердил переговоры «Уорриорз» с «Бакс».

Яннис Адетокумбо остался в «Милуоки» после дедлайна. Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин рассказал о прошедшей ранее беседе с генменеджером Майком Данливи .

«Он написал мне, попросил позвонить. «Ничего срочного». Ага, значит меня пока не обменивают. Я позвонил, обсудили несколько возможных сделок. А под конец он говорит: «Кстати, по поводу Янниса. Мы связывались с ними, обсудили драфт-пики, которые им отойдут. Не говорили об игроках, которые могут быть включены в сделку. Но разумеется, ты или Джимми Батлер должны будете быть включены в обмен, чтобы уравнять зарплаты.

Но мы пока далеки от соглашения и даже не так далеко продвинулись. Не уверен, что это произойдет. Просто хотел дать понять, что как минимум часть этих слухов – правда», – поделился Грин.