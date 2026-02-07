Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»

Роб Диллингэм прокомментировал цели в новой команде.

«Буллз» перебрали свой состав. Из «Миннесоты» в команду перешел 21-летний разыгрывающий Роб Диллингэм.

Молодой баскетболист не смог оправдать надежд в коллективе с высоким уровнем давления и титульными ожиданиями.

«Просто попытаюсь показать, что могу играть в баскетбол. Что для меня есть место, что я могу помочь команде побеждать.

Мне нужна уверенность. От партнеров, тренеров, от себя. У меня пока не было такой возможности.

Жду, что искра вернется», – заключил защитник.