Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
Роб Диллингэм прокомментировал цели в новой команде.
«Буллз» перебрали свой состав. Из «Миннесоты» в команду перешел 21-летний разыгрывающий Роб Диллингэм.
Молодой баскетболист не смог оправдать надежд в коллективе с высоким уровнем давления и титульными ожиданиями.
«Просто попытаюсь показать, что могу играть в баскетбол. Что для меня есть место, что я могу помочь команде побеждать.
Мне нужна уверенность. От партнеров, тренеров, от себя. У меня пока не было такой возможности.
Жду, что искра вернется», – заключил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Уилла Готтлиба
