«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт

Пэт Спенсер должен получить стандартное соглашение в «Уорриорз».

Защитник Пэт Спенсер отыграл все возможные матчи по двустороннему соглашению в нынешнем сезоне (с учетом присутствия в заявке). Баскетболист не сможет выйти на следующую игру «Голден Стэйт» в текущих условиях.

По сообщению инсайдера Джейка Фишера, «Уорриорз» работают над подписанием контракта с баскетболистом.

29-летний Спенсер набирает 5,8 очка, 2,2 подбора и 2,9 передачи за 14,4 минуты в среднем в нынешнем чемпионате.

Сильно вырос год к году и по минутам, и по эффективности. Надо брать
Давно пора, слишком он хорош. Усы надежды
