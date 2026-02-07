«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
Пэт Спенсер должен получить стандартное соглашение в «Уорриорз».
Защитник Пэт Спенсер отыграл все возможные матчи по двустороннему соглашению в нынешнем сезоне (с учетом присутствия в заявке). Баскетболист не сможет выйти на следующую игру «Голден Стэйт» в текущих условиях.
По сообщению инсайдера Джейка Фишера, «Уорриорз» работают над подписанием контракта с баскетболистом.
29-летний Спенсер набирает 5,8 очка, 2,2 подбора и 2,9 передачи за 14,4 минуты в среднем в нынешнем чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
3 комментария
Сильно вырос год к году и по минутам, и по эффективности. Надо брать
Давно пора, слишком он хорош. Усы надежды
Заслужил.
