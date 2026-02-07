9

Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»

Джош Харт развеял недопонимание по поводу значения таланта.

Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт поделился мыслями о значении труда.

«Самое большое заблуждение касается таланта. Когда ты еще ребенок, тебе говорят, что упорный труд побеждает талант.

Но на определенном уровне это уже неправда. Труд помогает. Но перерасти талант он не поможет.

Могу сколько угодно впахивать, но никогда не буду «скорером» уровня Кевина Дюрэнта. Это просто заблуждение», – признался Харт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
Потому что в полной версии эта фраза звучит "упорный труд побеждает талант, если талант не работает упорно "
Потому что в полной версии эта фраза звучит "упорный труд побеждает талант, если талант не работает упорно "
Эту "полную" версию я за 40+ лет услышал в последние годы, если вообще не в последний год.
Ну и это дополнение бессмысленно. Если два человека работают упорно - понятно, что победит талантливый. Это утверждение вида банан и морковка - больше еды, чем один банан.
Ну у Дюранта трудовая этика зашкаливает, возможно он и развил все свои скилы, потому что в юности впахивал больше Харта. Пишу это и думаю, какое поколение заканчивает. Сколько уже было вторых Дюрантов с похожими габаритами и броском, но никто даже близко к нему не приблизился. Я не знаю, в своё время Ингрем мне его больше всего напоминал, но между ними пропасть
Ну у Дюранта трудовая этика зашкаливает, возможно он и развил все свои скилы, потому что в юности впахивал больше Харта. Пишу это и думаю, какое поколение заканчивает. Сколько уже было вторых Дюрантов с похожими габаритами и броском, но никто даже близко к нему не приблизился. Я не знаю, в своё время Ингрем мне его больше всего напоминал, но между ними пропасть
Сказать тебе по честному, похожих издали много, но нет ни одного, которой реально как кд. Ингрэм не такой подвижный и пластичный, он намного более скованный, ежели КД. Дюрант нереально быстр и ловок не только для своих габаритов, но и в целом по лиге. Тот же Леброн, огромный, но какой же он был быстрый, его скорость стояла в одном ряду с гардами вроде Уолла и Расти, а это ты не перебьешь просто тренировками. Да тот же Харден в прайме, мужик с пивным пузом и живущий в стрип клубах, явно не про трудовую этику, хотя безусловно он тренировался и делал это много, но я уверен, что есть по лиге огромное количество ребят отдающих себя этому делу гораздо больше Хардена, но которые даже к половине его уровня не дошли. Те же гномики вроде Айзеи Томаса Бостонского и Крис Пола, если задуматься в НБА достаточно низких игроков было 180 и ниже, но не говоря уже про Криса, я не видел ни одного мужика 170 ростом, который скорил бы, как Айзея Томас. И это разница только в самой НБА, куда и так попадают в основном одни суперталанты, а если посмотреть на весь баскетбольный мир, а то и в целом на спорт, так там еще больше разница между талантом и трудолюбием. Да если ты вообще не будешь тренироваться, то толку от таланта не будет, но и если у тебя таланта вообще нет, то от тренировок тоже толку не будет, скорее здоровье себе попортить можно.
Фактос
интересно как он при своем росточке собирает столько подборов.
интересно как он при своем росточке собирает столько подборов.
Талант)
интересно как он при своем росточке собирает столько подборов.
Хорошо отскоки читает.
это факт
как легкоатлет говорю, который уперся в потолок своих физ возможностей и который ничего поделать с отсутствием таланта так и не смог ( пахал 12 тренировок в неделю)
