Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
Джош Харт развеял недопонимание по поводу значения таланта.
Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт поделился мыслями о значении труда.
«Самое большое заблуждение касается таланта. Когда ты еще ребенок, тебе говорят, что упорный труд побеждает талант.
Но на определенном уровне это уже неправда. Труд помогает. Но перерасти талант он не поможет.
Могу сколько угодно впахивать, но никогда не буду «скорером» уровня Кевина Дюрэнта. Это просто заблуждение», – признался Харт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
Ну и это дополнение бессмысленно. Если два человека работают упорно - понятно, что победит талантливый. Это утверждение вида банан и морковка - больше еды, чем один банан.
интересно как он при своем росточке собирает столько подборов.
как легкоатлет говорю, который уперся в потолок своих физ возможностей и который ничего поделать с отсутствием таланта так и не смог ( пахал 12 тренировок в неделю)