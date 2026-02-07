Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»

Джош Харт развеял недопонимание по поводу значения таланта.

Защитник «Нью-Йорка » Джош Харт поделился мыслями о значении труда.

«Самое большое заблуждение касается таланта. Когда ты еще ребенок, тебе говорят, что упорный труд побеждает талант.

Но на определенном уровне это уже неправда. Труд помогает. Но перерасти талант он не поможет.

Могу сколько угодно впахивать, но никогда не буду «скорером» уровня Кевина Дюрэнта . Это просто заблуждение», – признался Харт.