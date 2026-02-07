«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»

Лонзо Болл может оказаться в «Уорриорз».

«Кливленд» избавился от контракта защитника Лонзо Болла перед дедлайном, отправив его в «Юту». «Джаз» отчислили игрока.

По сообщению инсайдера Джейка Фишера, баскетболистом заинтересовался «Голден Стэйт ».

Болл набирает 4,6 очка, 4 подбора, 3,9 передачи и 1,3 перехвата за 20,8 минуты в среднем в этом сезоне.