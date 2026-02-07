«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
Лонзо Болл может оказаться в «Уорриорз».
«Кливленд» избавился от контракта защитника Лонзо Болла перед дедлайном, отправив его в «Юту». «Джаз» отчислили игрока.
По сообщению инсайдера Джейка Фишера, баскетболистом заинтересовался «Голден Стэйт».
Болл набирает 4,6 очка, 4 подбора, 3,9 передачи и 1,3 перехвата за 20,8 минуты в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
С другой, Лонзо в этом сезоне какой-то совсем безбросковый. Да и закончить может в любой момент. Возможно, Дабс видят в нём второго Ливингстона. Ню-ню.