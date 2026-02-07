9

«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»

Лонзо Болл может оказаться в «Уорриорз».

«Кливленд» избавился от контракта защитника Лонзо Болла перед дедлайном, отправив его в «Юту». «Джаз» отчислили игрока.

По сообщению инсайдера Джейка Фишера, баскетболистом заинтересовался «Голден Стэйт».

Болл набирает 4,6 очка, 4 подбора, 3,9 передачи и 1,3 перехвата за 20,8 минуты в среднем в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
logoЛонзо Болл
возможные переходы
logoГолден Стэйт
logoЮта
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На кой черт он вам нужен? Вон у вас Спенсер есть, его в стандартный переведите, заслужил мужик
Темнота и крики в раздевалке ГСВ...
С одной стороны, Воинам нужен facilitator PG. Одного Спенсера мало. Мелтон, Сет, Краер и (особенно!) Подземски - игроки другого плана.
С другой, Лонзо в этом сезоне какой-то совсем безбросковый. Да и закончить может в любой момент. Возможно, Дабс видят в нём второго Ливингстона. Ню-ню.
Были в ГС Splash Brothers, теперь могут появиться Sick Brothers, Порзи довольно потирает больные колени.
ГСВ в новом боевике Серджио Леоне: больной, хромой травмированный. Ну вот куда в эту команду еще и Лонзо с его медкартой?!
У них же там еще Сет Карри вроде как должен играть.
Ответ Ванька
У них же там еще Сет Карри вроде как должен играть.
Заруинить в соло он там у них должен ☝️🤬🧐
Почему же не Кема Томаса?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Лейкерс» победили «Голден Стэйт» благодаря 20+7+10 Леброна Джеймса, 40+12+12 Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Даллас» и другие результаты
8 февраля, 05:46
Дэвис – в «Уизардс», Харден – в «Кэвз», Порзи – в «Уорриорс». Осмыслим всю дичь дедлайна НБА
6 февраля, 20:20
«Бруклин» и «Кливленд» не смогли договориться по поводу обмена Кэма Томаса на Лонзо Болла
6 февраля, 17:30
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
6 минут назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
19 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
37 минут назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
57 минут назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
NCAA проведет матч открытия сезона-2026/27 в Риме, игру может посетить папа римский
56 секунд назад
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
25 минут назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Рекомендуем