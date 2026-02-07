Жорди Фернандес о пятерке из новичков «Нетс»: «Они выиграли свои 7 минут вместе, горжусь этим»

Жорди Фернандес прокомментировал экспериментальный состав.

В проигранном матче с «Орландо» (98:118) главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес выпустил в четвертой 12-минутке Егора Дёмина с 4 другими новичками команды.

Пятерка новичков выиграла свой отрезок со счетом 19:13.

«Каждая минута имеет значение. Они взяли свои минуты вместе. 7 минут. Горжусь, что они это сделали. Жду этого от них каждый раз», – отметил событие Фернандес.