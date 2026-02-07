Фото
10

Кешад Джонсон и Джейс Ричардсон присоединились к участникам конкурса данков НБА

Определился состав конкурса по броскам сверху.

В конкурсе данков этого звездного уикенда НБА примут участие Картер Брайант («Сперс»), Джексон ХэйсЛейкерс»), Кешад Джонсон («Майами») и Джейс Ричардсон («Орландо»).

Состязание пройдет 14 февраля.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Так, вроде все игроки нба. Уже хорошо
Может Джейсон Ричардсон подскажет сыну крутые данки
Сын не такой легкий как отец , он тяжеловат в прыжке , боюсь что будут базовые игровые данки и не более
Можно закрывать конкурс)
А где Дюрен?
Травмирован
> Джейс Ричардсон
хух, показалось
Это сын)
Это настолько плохо что на следующем МВЗ можно ввести вместо данк-контеста (или в целом вместо конкурсов) турнир 1 на 1, скажем 8 звездных игроков позвать, подтянуть спонсоров, сделать призовой фонд и летс гоу!
Вообще хорошая идея, всегда думал об этом. Еще в нба 99 на Соньке был режим 1 на 1, я постоянно играл в него
