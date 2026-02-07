Кешад Джонсон и Джейс Ричардсон присоединились к участникам конкурса данков НБА

Определился состав конкурса по броскам сверху.

В конкурсе данков этого звездного уикенда НБА примут участие Картер Брайант («Сперс»), Джексон Хэйс («Лейкерс »), Кешад Джонсон («Майами ») и Джейс Ричардсон («Орландо »).

Состязание пройдет 14 февраля.