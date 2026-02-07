Кешад Джонсон и Джейс Ричардсон присоединились к участникам конкурса данков НБА
Определился состав конкурса по броскам сверху.
В конкурсе данков этого звездного уикенда НБА примут участие Картер Брайант («Сперс»), Джексон Хэйс («Лейкерс»), Кешад Джонсон («Майами») и Джейс Ричардсон («Орландо»).
Состязание пройдет 14 февраля.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
