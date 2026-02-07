  • Спортс
  • Ричард Хэмилтон, Кори Мэггетти, Рон Харпер и Аллан Хьюстон присоединятся к действующим игрокам в командном конкурсе снайперов на Матче всех звезд НБА
НБА проведет командный конкурс Shooting Stars.

В субботу 14 февраля во время звездного уикенда НБА пройдет конкурс снайперов Shooting Stars. В нем примут участие 4 команды из 3 «шутеров» – двух действующих игроков и одной «легенды».

Команда всех звезд: Скотти БарнсТоронто»), Чет Холмгрен («Оклахома»), Ричард Хэмилтон.

Команда Кэмерон: Джейлен Джонсон («Атланта»), Кон Книппел («Шарлотт»), Кори Мэггетти.

Команда Харпер: Дилан Харпер («Сперс»), Рон Харпер-младший («Бостон»), Рон Харпер-старший.

Команда «Никс»: Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»), Аллан Хьюстон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
6 комментариев
Прикольная идея. Хьюстона сто лет не видел
Хорошая идея. Ещё бы на СДК повытаскивали всяких хтонических чудовищ - Винса, Ричардсона и тд
что то новое
блин, Аллан Хьюстон легенда, помню тот бросок против хит на победу когда они с восьмого места вышли
Это интереснее чем слэм данк точно
Команда Никс выглядят фаворитами здесь конечно.
