Ричард Хэмилтон, Кори Мэггетти, Рон Харпер и Аллан Хьюстон присоединятся к действующим игрокам в командном конкурсе снайперов на Матче всех звезд НБА

НБА проведет командный конкурс Shooting Stars.

В субботу 14 февраля во время звездного уикенда НБА пройдет конкурс снайперов Shooting Stars. В нем примут участие 4 команды из 3 «шутеров» – двух действующих игроков и одной «легенды».

Команда всех звезд: Скотти Барнс («Торонто »), Чет Холмгрен («Оклахома»), Ричард Хэмилтон.

Команда Кэмерон: Джейлен Джонсон («Атланта »), Кон Книппел («Шарлотт»), Кори Мэггетти.

Команда Харпер: Дилан Харпер («Сперс»), Рон Харпер-младший («Бостон»), Рон Харпер-старший.

Команда «Никс»: Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк»), Аллан Хьюстон.