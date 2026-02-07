42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции

У Марселиньо Уэртаса травма.

42-летний разыгрывающий «Тенерифе » Марселиньо Уэртас выбыл из строя с частичным разрывом подошвенной фасции правой стопы.

Действующий MVP чемпионата Испании и Лиги чемпионов ФИБА не демонстрировал спада и в этом сезоне, набирая 15,4 очка, 6,4 передачи и 2,9 подбора за 24,3 минуты в среднем в ACB, реализуя 41,7% трехочковых (лучший процент в карьере).