42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
У Марселиньо Уэртаса травма.
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с частичным разрывом подошвенной фасции правой стопы.
Действующий MVP чемпионата Испании и Лиги чемпионов ФИБА не демонстрировал спада и в этом сезоне, набирая 15,4 очка, 6,4 передачи и 2,9 подбора за 24,3 минуты в среднем в ACB, реализуя 41,7% трехочковых (лучший процент в карьере).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Тенерифе»
"42-летний разыгрывающий....действующий MVP чемпионата Испании и Лиги чемпионов ФИБА" - т.е. есть ещё один супер-дед в баскетболе кроме всем известного заокеанского.
Причем на него тоже любо-дорого смотреть, настоящий звездун в хорошем смысле слова
Ниче, молодой, быстро поправится х)
Жаль, так Тенерифе точно мимо кубка короля. Здоровья бразильцу!
