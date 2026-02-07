Антон Юдин: «Иван Пынько выдал суперматч. Нашли состав, который нужен, чтобы победить»

Антон Юдин оценил победу над «Енисеем» в овертайме.

«Уралмаш » обыграл «Енисей » на своей площадке в овертайме – 90:84.

25-летний защитник Иван Пынько обновил рекорд карьеры набрав 14 очков (6 из 7 с игры, 2 из 3 из-за дуги).

«Я ожидал именно такой игры. «Енисей» очень крупно проиграл на выезде «Зениту». Мы, к сожалению, имели очень хороший шанс обыграть УНИКС, но потерпели очень обидное поражение. Естественно, в плане эмоциональной составляющей мы были немного подавлены, поэтому особенно начало игры выдалось не очень.

Мы пытались найти игроков, которые были бы более свежи и физически, и, наверное, психологически. Подтверждение тому – Иван Пынько. Браво, он выдал суперматч! Были мысли также дать какое-то время Саше Петеневу, потому что на тренировках он выглядит хорошо, но, к сожалению, не получилось.

Еще раз скажу, были две разные половины. Мы были слишком медленные, принимали много неправильных решений в первой половине, слишком мягкие были в защите. Хорошо, что после перерыва нам удалось это изменить. Мы нашли состав, который бы отдавал именно ту энергию, которая нужна, чтобы победить. Я думаю, что могли бы выиграть и в основное время, если бы забили свои штрафные. Но я в любом случае рад победе.

Еще раз скажу, «Енисей» – очень непростая команда, физически сильная, играет в хороший баскетбол, с хорошей защитой. Есть игроки, которые очень сильны индивидуально. И я еще раз говорю, что после такого неожиданного поражения в Санкт-Петербурге я ожидал именно такой игры», – рассудил главный тренер Антон Юдин.