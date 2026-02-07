Джереми Сохан не будет разговаривать со «Сперс» о выкупе контракта и останется в команде до лета
Джереми Сохан не сменил клуб до дедлайна.
Обмен форварда Джереми Сохана был одной из задач «Сан-Антонио» этой зимой. Клуб не нашел подходящих предложений.
В процессе обсуждались сделки с «Никс» (Гершон Ябуселе и Паком Дадье), «Чикаго» (Дэйлен Терри, Джулиан Филлипс) и «Финиксом» (Ник Ричардс). Все эти игроки перешли в другие клубы.
По информации The Athletic, Сохан не будет обсуждать выкуп своего контракта и останется в «Сперс» до лета. Команда учитывает возможность сделки по формату «сайн энд трэйд».
«Джереми остается важной частью организации. Ценю его подход и готовность делать все, что нам нужно от него, в этом году», – поделился главный тренер Митч Джонсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
