Йовица Арсич о встрече с «Уралмашем»: «Чтобы обыгрывать такие команды, нужны более опытные игроки»
Йовица Арсич прокомментировал неудачу «Енисея».
Красноярский «Енисей» уступил в гостях «Уралмашу» в овертайме – 84:90. Команда потерпела 4-е поражение подряд.
«Нам немного не хватило опыта, чтобы сегодня выиграть. Мы вышли с хорошей энергией, старались, но соперник много импровизировал как в защите, так и в нападении. Чтобы обыгрывать такие команды, нужны более опытные игроки, которые понимают, куда и когда нужно двигать мяч.
У нас молодая команда, и в ключевые моменты игроки допустили несколько технических ошибок, из-за этого упала энергия, и мы проиграли», – рассудил главный тренер Йовица Арсич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем