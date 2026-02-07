Йовица Арсич о встрече с «Уралмашем»: «Чтобы обыгрывать такие команды, нужны более опытные игроки»

Йовица Арсич прокомментировал неудачу «Енисея».

Красноярский «Енисей » уступил в гостях «Уралмашу » в овертайме – 84:90. Команда потерпела 4-е поражение подряд.

«Нам немного не хватило опыта, чтобы сегодня выиграть. Мы вышли с хорошей энергией, старались, но соперник много импровизировал как в защите, так и в нападении. Чтобы обыгрывать такие команды, нужны более опытные игроки, которые понимают, куда и когда нужно двигать мяч.

У нас молодая команда, и в ключевые моменты игроки допустили несколько технических ошибок, из-за этого упала энергия, и мы проиграли», – рассудил главный тренер Йовица Арсич.