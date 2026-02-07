Самсон Руженцев примет участие в конкурсе трехочковых Матча всех звезд Лиги ВТБ
Самсон Руженцев поборется за звание лучшего снайпера звездного уикенда.
Форвард ЦСКА Самсон Руженцев вошел в состав участников конкурса трехочковых Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.
В этом сезоне Руженцев реализует 49,3% трехочковых при 2,9 попытки в среднем за матч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
