Самсон Руженцев примет участие в конкурсе трехочковых Матча всех звезд Лиги ВТБ

Самсон Руженцев поборется за звание лучшего снайпера звездного уикенда.

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев вошел в состав участников конкурса трехочковых Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

В этом сезоне Руженцев реализует 49,3% трехочковых при 2,9 попытки в среднем за матч.