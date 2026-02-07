0

Василий Карасев: «Зениту» пришлось включать все ресурсы, чтобы выиграть эту игру»

Василий Карасев поделился эмоциями от матча в Санкт-Петербурге.

Василий Карасев провел 150-й матч в качестве главного тренера МБА-МАИ (64-86).

Столичная команда уступила «Зениту» в гостях (74:84) после провала на старте, но выиграла вторую половину встречи. Игра прошла с большим количеством нарушений. 38 очков хозяев были набраны со штрафной линии. «Зенит» крупно опередил соперника по подборам (42-28).

«Хорошая игра. Я думаю, что можно сказать своим игрокам спасибо за третью-четвертую четверть, потому что «Зениту» пришлось включать все ресурсы, чтобы выиграть эту игру. Наверное, больше особо нечего сказать.

С чем связана не очень удачная работа на подборах? Мы и по росту где-то проигрываем, и у нас с самого начала сезона проблемы с подбором. Тем более, когда Балашов вылетел за пять фолов, очень сложно было где-то отыгрывать на подборе», – заключил Карасев.

«Полностью провалили первую четверть. Смазали все свои броски, «Зенит» создал себе комфортный отрыв и мог позволить себе действовать по счту.

В целом, вторую половину матча можем занести себе в актив. Отдали все силы, сократили отставание, могли сделать ещ чуть больше, но, к сожалению, завершить это погоню не удалось. Я понимал, что в первой половине смазал несколько абсолютно свободных бросков, нужно было внести свои коррективы. После большого перерыва постарался отбросить все мысли и просто оставаться в игре, делать свою работу», – поделился форвард Павел Савков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
Павел Савков
logoВасилий Карасев
logoМБА-МАИ
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деян Радонич: «Зенит» должен быть готов играть больше минут на таком уровне, как в начале матча»
7 февраля, 15:32
Единая лига ВТБ. 21 очко и 9 подборов Луки Шаманича помогли «Зениту» победить МБА-МАИ, «Уралмаш» обыграл «Енисей»
7 февраля, 15:03
Зенит – МБА-МАИ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 7 февраля 2026
7 февраля, 09:00Пользовательская новость
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
5 минут назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
18 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
36 минут назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
56 минут назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
24 минуты назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем