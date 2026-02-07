Василий Карасев: «Зениту» пришлось включать все ресурсы, чтобы выиграть эту игру»

Василий Карасев поделился эмоциями от матча в Санкт-Петербурге.

Василий Карасев провел 150-й матч в качестве главного тренера МБА-МАИ (64-86).

Столичная команда уступила «Зениту » в гостях (74:84) после провала на старте, но выиграла вторую половину встречи. Игра прошла с большим количеством нарушений. 38 очков хозяев были набраны со штрафной линии. «Зенит» крупно опередил соперника по подборам (42-28).

«Хорошая игра. Я думаю, что можно сказать своим игрокам спасибо за третью-четвертую четверть, потому что «Зениту» пришлось включать все ресурсы, чтобы выиграть эту игру. Наверное, больше особо нечего сказать.

С чем связана не очень удачная работа на подборах? Мы и по росту где-то проигрываем, и у нас с самого начала сезона проблемы с подбором. Тем более, когда Балашов вылетел за пять фолов, очень сложно было где-то отыгрывать на подборе», – заключил Карасев.

«Полностью провалили первую четверть. Смазали все свои броски, «Зенит» создал себе комфортный отрыв и мог позволить себе действовать по счту.

В целом, вторую половину матча можем занести себе в актив. Отдали все силы, сократили отставание, могли сделать ещ чуть больше, но, к сожалению, завершить это погоню не удалось. Я понимал, что в первой половине смазал несколько абсолютно свободных бросков, нужно было внести свои коррективы. После большого перерыва постарался отбросить все мысли и просто оставаться в игре, делать свою работу», – поделился форвард Павел Савков .