0

Деян Радонич: «Зенит» должен быть готов играть больше минут на таком уровне, как в начале матча»

Деян Радонич прокомментировал трудную победу над МБА-МАИ.

«Зенит» одержал победу над МБА-МАИ у себя дома (84:74). 1-я четверть стала максимально успешной для хозяев (21:7), но потом москвичам удалось выровнять игру и даже взять верх в 3-й 10-минутке (20:15).

«Начало было очень хорошим. Затем во второй четверти были своего рода ошибки на обеих сторонах площадки – и в защите, и в атаке. Игра получилась очень жесткой, но для нас в этих обстоятельствах было крайне важно победить. Мы провели вместе несколько дней, сыграли три матча. Я доволен всем, что мы сделали за последние несколько дней.

Хотел бы, чтобы моя команда играла так все четыре четверти, но это невозможно. Соперник был действительно хорош. Очень уважаю эту команду. Они стали играть гораздо лучше. Мы допустили ошибки на обеих сторонах площадки. Нам нужно проанализировать эту игру. Но, безусловно, мы должны быть готовы играть больше минут на таком уровне, как в начале матча», – поделился главный тренер «Зенита» Деян Радонич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
Единая лига ВТБ. 21 очко и 9 подборов Луки Шаманича помогли «Зениту» победить МБА-МАИ, «Уралмаш» обыграл «Енисей»
7 февраля, 15:03
Зенит – МБА-МАИ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 7 февраля 2026
7 февраля, 09:00
Единая лига ВТБ. УНИКС взял верх над «Уралмашем», «Зенит» разгромил «Енисей» и другие результаты
4 февраля, 19:24
