Кендрик Перкинс: «Донован Митчелл и Джеймс Харден начали продавливать возвращение Леброна Джеймса в «Кливленд»

Кендрик Перкинс поделился новостью из «Кавальерс».

Разыгрывающий Джеймс Харден перешел в «Кливленд » в результате обмена Дариуса Гарлэнда.

«Мои источники говорят, что Донован Митчелл и Джеймс Харден начали продавливать возвращение Леброна Джеймса в это межсезонье.

Как только Харден встретился с командой, он выразил готовность к походу за титулом, но хочет сделать это с Джеймсом», – заявил Кендрик Перкинс на подкасте.

Леброн Джеймс проводит последний сезон по текущему контракту с «Лейкерс » и пока не определился по поводу своего будущего.