Кендрик Перкинс: «Донован Митчелл и Джеймс Харден начали продавливать возвращение Леброна Джеймса в «Кливленд»
Кендрик Перкинс поделился новостью из «Кавальерс».
Разыгрывающий Джеймс Харден перешел в «Кливленд» в результате обмена Дариуса Гарлэнда.
«Мои источники говорят, что Донован Митчелл и Джеймс Харден начали продавливать возвращение Леброна Джеймса в это межсезонье.
Как только Харден встретился с командой, он выразил готовность к походу за титулом, но хочет сделать это с Джеймсом», – заявил Кендрик Перкинс на подкасте.
Леброн Джеймс проводит последний сезон по текущему контракту с «Лейкерс» и пока не определился по поводу своего будущего.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
На это было бы крайне интересно посмотреть
Ещё больше интересно посмотреть на лал, по сути Леброн просто уйдет, то надо кого-то подписать, звездных свободных агентов нет, разве что Кеслер для лал лакомый кусок и всё, крайне интересная ситуация
Кесслер не особо свободный
Мои источники не подтверждают этого
Ждём реакции от акционера Kalshi .
На ветеранский минимум разве что
Не представляю себе, чтобы Леброн согласился играть за минималку, пусть и за родную команду. И не думаю, что он нужен нынешнему Кливленду.
Топ звезда ненужна клубу в котором он вырос ? Да ты гений!) Даже в 40+лет он даст 20 очков за 30 минуток,а в защите там есть кому играть
Он по зарплате не влезет.. ну или полкоманды отдавать
А сейчас они, не собираются идти в поход, получается Мори прав)
Мобли и Аллену теперь придется за пятерых защищаться
Защищаться ? На хрена....Опять тренером Михаила Андреевича Антонова с его семисекундным «run-and-gun» и наливать очей по 170 за матч
Красивая бы получилась история, но Дед не захочет играть за маленькие деньги, а 50+ млн Кливленд физически не сможет предложить..
Я бы на это взглянул. Осталось понять, что с платежкой делать, потому что поверить, что сейчас последний сезон Брона с 50 миллионами (и дальше будут гораздо меньшие суммы), я могу, а вот в то, что он будет играть за минималку - нет, это попросту непристижно для статуса. Так что придется Кэвс понапрячься с разгрузкой. А Хардену придется опять скидку сделать, хотя ему не привыкать, он в этом смысле всегда командным игроком был, уж очень гайку хочет.
Что значит "непрестижно"? Как раз таки наоборот - последний год, в родном городе, в походе за чемпионским титулом на минимальном контракте - это повысит его рейтинг в глазах болельщиков до небес. А деньги он запросто соберет с рекламодателей, и куда больше 50 миллионов
Какой непристижно. Джордан играл на минимальном контракте в Вашингтоне. Сразу видно глора Леброна, он не помнит
Теперь следующее межсезонье обещает быть интереснее, переход Янниса и Леброна
