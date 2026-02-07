  • Спортс
30

Кендрик Перкинс: «Донован Митчелл и Джеймс Харден начали продавливать возвращение Леброна Джеймса в «Кливленд»

Кендрик Перкинс поделился новостью из «Кавальерс».

Разыгрывающий Джеймс Харден перешел в «Кливленд» в результате обмена Дариуса Гарлэнда.

«Мои источники говорят, что Донован Митчелл и Джеймс Харден начали продавливать возвращение Леброна Джеймса в это межсезонье.

Как только Харден встретился с командой, он выразил готовность к походу за титулом, но хочет сделать это с Джеймсом», – заявил Кендрик Перкинс на подкасте.

Леброн Джеймс проводит последний сезон по текущему контракту с «Лейкерс» и пока не определился по поводу своего будущего.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
На это было бы крайне интересно посмотреть
Ответ Kirill Zenin
На это было бы крайне интересно посмотреть
Ещё больше интересно посмотреть на лал, по сути Леброн просто уйдет, то надо кого-то подписать, звездных свободных агентов нет, разве что Кеслер для лал лакомый кусок и всё, крайне интересная ситуация
Ответ Мурзин Ринат
Ещё больше интересно посмотреть на лал, по сути Леброн просто уйдет, то надо кого-то подписать, звездных свободных агентов нет, разве что Кеслер для лал лакомый кусок и всё, крайне интересная ситуация
Кесслер не особо свободный
Мои источники не подтверждают этого
Ждём реакции от акционера Kalshi .
На ветеранский минимум разве что
Не представляю себе, чтобы Леброн согласился играть за минималку, пусть и за родную команду. И не думаю, что он нужен нынешнему Кливленду.
Ответ MTZ_2022
Не представляю себе, чтобы Леброн согласился играть за минималку, пусть и за родную команду. И не думаю, что он нужен нынешнему Кливленду.
Топ звезда ненужна клубу в котором он вырос ? Да ты гений!) Даже в 40+лет он даст 20 очков за 30 минуток,а в защите там есть кому играть
Ответ SuperDima
Топ звезда ненужна клубу в котором он вырос ? Да ты гений!) Даже в 40+лет он даст 20 очков за 30 минуток,а в защите там есть кому играть
Он по зарплате не влезет.. ну или полкоманды отдавать
А сейчас они, не собираются идти в поход, получается Мори прав)
Мобли и Аллену теперь придется за пятерых защищаться
Ответ erkin_312
Мобли и Аллену теперь придется за пятерых защищаться
Защищаться ? На хрена....Опять тренером Михаила Андреевича Антонова с его семисекундным «run-and-gun» и наливать очей по 170 за матч
Красивая бы получилась история, но Дед не захочет играть за маленькие деньги, а 50+ млн Кливленд физически не сможет предложить..
Я бы на это взглянул. Осталось понять, что с платежкой делать, потому что поверить, что сейчас последний сезон Брона с 50 миллионами (и дальше будут гораздо меньшие суммы), я могу, а вот в то, что он будет играть за минималку - нет, это попросту непристижно для статуса. Так что придется Кэвс понапрячься с разгрузкой. А Хардену придется опять скидку сделать, хотя ему не привыкать, он в этом смысле всегда командным игроком был, уж очень гайку хочет.
Ответ Stan WarHammer
Я бы на это взглянул. Осталось понять, что с платежкой делать, потому что поверить, что сейчас последний сезон Брона с 50 миллионами (и дальше будут гораздо меньшие суммы), я могу, а вот в то, что он будет играть за минималку - нет, это попросту непристижно для статуса. Так что придется Кэвс понапрячься с разгрузкой. А Хардену придется опять скидку сделать, хотя ему не привыкать, он в этом смысле всегда командным игроком был, уж очень гайку хочет.
Что значит "непрестижно"? Как раз таки наоборот - последний год, в родном городе, в походе за чемпионским титулом на минимальном контракте - это повысит его рейтинг в глазах болельщиков до небес. А деньги он запросто соберет с рекламодателей, и куда больше 50 миллионов
Ответ Stan WarHammer
Я бы на это взглянул. Осталось понять, что с платежкой делать, потому что поверить, что сейчас последний сезон Брона с 50 миллионами (и дальше будут гораздо меньшие суммы), я могу, а вот в то, что он будет играть за минималку - нет, это попросту непристижно для статуса. Так что придется Кэвс понапрячься с разгрузкой. А Хардену придется опять скидку сделать, хотя ему не привыкать, он в этом смысле всегда командным игроком был, уж очень гайку хочет.
Какой непристижно. Джордан играл на минимальном контракте в Вашингтоне. Сразу видно глора Леброна, он не помнит
Теперь следующее межсезонье обещает быть интереснее, переход Янниса и Леброна
