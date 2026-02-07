Бобби Уэбстер: «Главную цель «Торонто» перед этим дедлайном никто так и не озвучил»

Бобби Уэбстер посекретничал на пресс-конференции.

Единственным значимым приобретением «Торонто » перед дедлайном стал бигмен Трэйс Джексон-Дэвис . Команду связывали с несколькими именами на рынке обменов, включая Домантаса Сабониса . Ранее клуб интересовался Дэйроном Шарпом и Гогой Битадзе .

Генменеджер Бобби Уэбстер прокомментировал работу фронт-офиса на пресс-конференции.

«Наша главная цель перед дедлайном так и не была никем озвучена. Но было весело.

На данный момент мы стараемся не спешить и не гнаться. Не хотели переплачивать. Команда на подъеме. Хорошее начало сезона. Все складывается. Придет время, когда мы консолидируем свои активы и начнем действовать агрессивно, но пока цены были слишком высокими.

Мы уверены, что Якоб Пелтль будет доступен. Трудно самому оценить его сложности со спиной, мы не 213 см роста. Но мы уверены в его пользе», – заключил Уэбстер.