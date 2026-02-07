0

Бобби Уэбстер: «Главную цель «Торонто» перед этим дедлайном никто так и не озвучил»

Бобби Уэбстер посекретничал на пресс-конференции.

Единственным значимым приобретением «Торонто» перед дедлайном стал бигмен Трэйс Джексон-Дэвис. Команду связывали с несколькими именами на рынке обменов, включая Домантаса Сабониса. Ранее клуб интересовался Дэйроном Шарпом и Гогой Битадзе.

Генменеджер Бобби Уэбстер прокомментировал работу фронт-офиса на пресс-конференции.

«Наша главная цель перед дедлайном так и не была никем озвучена. Но было весело.

На данный момент мы стараемся не спешить и не гнаться. Не хотели переплачивать. Команда на подъеме. Хорошее начало сезона. Все складывается. Придет время, когда мы консолидируем свои активы и начнем действовать агрессивно, но пока цены были слишком высокими.

Мы уверены, что Якоб Пелтль будет доступен. Трудно самому оценить его сложности со спиной, мы не 213 см роста. Но мы уверены в его пользе», – заключил Уэбстер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportsnet
logoДэйрон Шарп
logoТоронто
logoДомантас Сабонис
logoНБА
logoТрэйс Джексон-Дэвис
logoГога Битадзе
logoЯкоб Пелтль
Бобби Уэбстер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тяжело строиться с нынешними порогами». 5 команд из верхней половины таблицы НБА занимались выходом из налога перед дедлайном
6 февраля, 14:40
НБА. 26 очков Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша «Орландо», 35 очков Ривза помогли «Лейкерс» одолеть «Филадельфию» и другие результаты
6 февраля, 07:00
Юки Кавамура отдал 7 передач за 12 минут
6 февраля, 05:36Видео
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
5 минут назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
18 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
36 минут назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
56 минут назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
24 минуты назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем