Брэд Стивенс: «Не давим на Тейтума, но и не собираемся сами предлагать ему отдохнуть лишнюю недельку»

Брэд Стивенс прокомментировал планы «Бостона» на Тейтума.

«Селтикс» выбрались на 2-е место на Востоке, несмотря на расчистку платежки и отсутствие лидера команды Джейсона Тейтума .

Форвард продолжает восстановление и в последнее время начал ставить под сомнение необходимость спешки из-за успехов команды.

Президент клуба Брэд Стивенс очертил точку зрения организации на этот вопрос.

«Разумеется, любая команда с Джейсоном Тейтумом станет лучше. Если нужно, буду повторять эту мысль каждый день. Это верно для всех 30 клубов лиги.

Сомнения у всех бывают. Но в наших беседах он выражает уверенность в своей пользе.

Он проходит этапы реабилитации один за одним. Делает все больше.

Мы на него не давим. Но и не собираемся сами предлагать ему отдохнуть лишнюю недельку. Когда он будет готов, он выйдет на площадку», – заключил Стивенс.