Брэд Стивенс: «Не давим на Тейтума, но и не собираемся сами предлагать ему отдохнуть лишнюю недельку»
«Селтикс» выбрались на 2-е место на Востоке, несмотря на расчистку платежки и отсутствие лидера команды Джейсона Тейтума.
Форвард продолжает восстановление и в последнее время начал ставить под сомнение необходимость спешки из-за успехов команды.
Президент клуба Брэд Стивенс очертил точку зрения организации на этот вопрос.
«Разумеется, любая команда с Джейсоном Тейтумом станет лучше. Если нужно, буду повторять эту мысль каждый день. Это верно для всех 30 клубов лиги.
Сомнения у всех бывают. Но в наших беседах он выражает уверенность в своей пользе.
Он проходит этапы реабилитации один за одним. Делает все больше.
Мы на него не давим. Но и не собираемся сами предлагать ему отдохнуть лишнюю недельку. Когда он будет готов, он выйдет на площадку», – заключил Стивенс.