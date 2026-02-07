  • Спортс
  • Брэд Стивенс: «Не давим на Тейтума, но и не собираемся сами предлагать ему отдохнуть лишнюю недельку»
Брэд Стивенс: «Не давим на Тейтума, но и не собираемся сами предлагать ему отдохнуть лишнюю недельку»

Брэд Стивенс прокомментировал планы «Бостона» на Тейтума.

«Селтикс» выбрались на 2-е место на Востоке, несмотря на расчистку платежки и отсутствие лидера команды Джейсона Тейтума.

Форвард продолжает восстановление и в последнее время начал ставить под сомнение необходимость спешки из-за успехов команды.

Президент клуба Брэд Стивенс очертил точку зрения организации на этот вопрос.

«Разумеется, любая команда с Джейсоном Тейтумом станет лучше. Если нужно, буду повторять эту мысль каждый день. Это верно для всех 30 клубов лиги.

Сомнения у всех бывают. Но в наших беседах он выражает уверенность в своей пользе.

Он проходит этапы реабилитации один за одним. Делает все больше.

Мы на него не давим. Но и не собираемся сами предлагать ему отдохнуть лишнюю недельку. Когда он будет готов, он выйдет на площадку», – заключил Стивенс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Ну а что, команда в свой «переходный год» настолько хороша, что с правильно интегрированным Тэйтумом может претендовать на всё, включая гайки.
Как по мне с Тейтумом очень даже можно брать восток, ну а в финале всегда может повезти
Даже без него могут зацепиться за восток. Все таки думаю учитывая трейды, главным соперником Бостона станет кавс, а не детроит
Что то никто не верит в ПО Бостона, так же как и не верили перед регулярной. Шерманы удивляют.
