Пэтти Миллс может перейти в Евролигу

Пэтти Миллса ждут в Европе.

37-летний австралийский защитник Пэтти Миллс провел 16 сезонов в НБА, но последний раз выходил на площадку лиги в прошлом сезоне, набирая 3,1 очка за 5,1 минуты в среднем за «Клипперс».

Чемпион НБА-2014 получил предложения от нескольких клубов из Евролиги и всерьез рассматривает возможность переезда в Европу.

У игрока есть время до 25 февраля, чтобы присоединиться к одному из участников турнира.