Пэтти Миллс может перейти в Евролигу
Пэтти Миллса ждут в Европе.
37-летний австралийский защитник Пэтти Миллс провел 16 сезонов в НБА, но последний раз выходил на площадку лиги в прошлом сезоне, набирая 3,1 очка за 5,1 минуты в среднем за «Клипперс».
Чемпион НБА-2014 получил предложения от нескольких клубов из Евролиги и всерьез рассматривает возможность переезда в Европу.
У игрока есть время до 25 февраля, чтобы присоединиться к одному из участников турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Почему бы не вернуть его в Сперс. Душа раздевалки ведь
Здорово было бы посмотреть на него в деле!
Вообще он как влитой в правилах ФИБА на уровне сборных феерил везде. Но надо было года на три раньше)
