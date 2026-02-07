Руди Гобер: «Мы постоянно сталкиваемся с этими моментами. Если не стараешься, тренеры должны убрать тебя с площадки»

Руди Гобер прокомментировал поражение от «Нового Орлеана».

«Миннесота » уступила одному из аутсайдеров сезона «Новому Орлеану» на своей площадке – 115:119. Центровой Руди Гобер раскритиковал команду после матча.

«Отсутствие старания. Видел это уже много-много раз за эти годы. Мы всегда понимаем, когда такой момент наступает. Расслабленность, неготовность к ответственности. Если игроки не отвечают за себя, должны действовать тренеры.

Им тяжело убирать парней с площадки. Но если кто-то не старается, какой бы талантливой ни была команда, она не будет побеждать», – заключил француз.