  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Руди Гобер: «Мы постоянно сталкиваемся с этими моментами. Если не стараешься, тренеры должны убрать тебя с площадки»
6

Руди Гобер: «Мы постоянно сталкиваемся с этими моментами. Если не стараешься, тренеры должны убрать тебя с площадки»

Руди Гобер прокомментировал поражение от «Нового Орлеана».

«Миннесота» уступила одному из аутсайдеров сезона «Новому Орлеану» на своей площадке – 115:119. Центровой Руди Гобер раскритиковал команду после матча.

«Отсутствие старания. Видел это уже много-много раз за эти годы. Мы всегда понимаем, когда такой момент наступает. Расслабленность, неготовность к ответственности. Если игроки не отвечают за себя, должны действовать тренеры.

Им тяжело убирать парней с площадки. Но если кто-то не старается, какой бы талантливой ни была команда, она не будет побеждать», – заключил француз.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Minnesota Star Tribune
logoМиннесота
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoРуди Гобер
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
вероломно дождался конца дедлайна, и высказался.
Руди не тактик, Руди стратег
Про отсутствие старания сказал центровой с огромной личкой, который не может натренировать штрафные броски за всю карьеру и хоть какой-никакой бросок. Чья бы корова мычала.
Ответ Алексей Ермольчик
Про отсутствие старания сказал центровой с огромной личкой, который не может натренировать штрафные броски за всю карьеру и хоть какой-никакой бросок. Чья бы корова мычала.
Да ему бы мяч ловить нормально, какой там бросок
Ответ Алексей Ермольчик
Про отсутствие старания сказал центровой с огромной личкой, который не может натренировать штрафные броски за всю карьеру и хоть какой-никакой бросок. Чья бы корова мычала.
Шак их натренировал ? Вроде ему это не мешает котироваться крутым центром
Это что он про Эдвардтса, который в концовке наисполнял всякое?
Отличный настрой ) разлад в коллективе всегда приветствуется ) такие речи точно поднимают менталку всем )))
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Детройт» разгромил «Нью-Йорк» с разницей «+38», 35 очков Эдвардса не спасли «Миннесоту» от проигрыша «Новому Орлеану», «Майами» уступил «Бостону», упустив 22 очка преимущества, и другие результаты
7 февраля, 05:49
Зайон Уильямсон забросил с фолом в клатче, обеспечив «Новому Орлеану» волевую победу над «Миннесотой»
7 февраля, 04:31Видео
Миннесота – Новый Орлеан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 7 февраля 2026
6 февраля, 23:30Пользовательская новость
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
4 минуты назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
17 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
35 минут назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
55 минут назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
23 минуты назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем