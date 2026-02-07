  • Спортс
  Менеджер НБА: «Цена драфт-пика в Топ-5 в этом сезоне слишком высока. Даже штраф в 5-10 миллионов может не остановить команды»
Менеджер НБА: «Цена драфт-пика в Топ-5 в этом сезоне слишком высока. Даже штраф в 5-10 миллионов может не остановить команды»

В НБА ждут гонки за место в лотерее.

Эксперт The Athletic Сэм Весени считает, что первые 6 игроков драфта-2026 будут всерьез претендовать на место в Матче всех звезд. Репортер видит этот драфт уникальным по количеству сильных игроков.

В НБА ждут беспрецедентной гонки за верхние места в лотерее в заключительные месяцы сезона. Весени полагает, что минимум 10 команд будут активно «сливать» в «регулярке».

Лига занимается анализом способов предотвратить подобные эпизоды и может приступить к действиям уже в этом чемпионате, однако один из менеджеров НБА пессимистично прокомментировал нынешнюю ситуацию.

«Цена точного выбора в Топ-5 или улучшения шансов на попадание в Топ-2 на этом драфте слишком высока.

5 миллионов штрафа за отсутствие звезд на площадке? 10 миллионов, если цена вырастет еще больше?

Мы пока не моделировали такой ход событий, но не буду удивлен, если команды решат, что шанс на топ-проспекта стоит подобного наказания», – заключил управленец.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
10 комментариев
Потом Сильвер даёт первый пик команде плейн инн .
Ответ bear7904
Потом Сильвер даёт первый пик команде плейн инн .
Далласу даст снова.
комплимент за Луку...
Редкий драфт, где не просто много звезд, а еще и не понятно, кто под каким пиком уйдет. Многие ставят на Питерсона, Дибантсу или Бузера, но по мне есть еще один теневой фаворит - Калеб Уилсон, который и подборов больше всех собирает, и блоки-перехваты на уровне. Есть Кингстон Флеммингс, разыгрывающий с хорошей обороной. Это, конечно, пока все только предварительно, как оно будет на самом деле не ясно, и все равно - драфт уже сейчас можно смело ставить на уровень со знаменитыми драфтами 1984, 1996 и 2003.
Ответ Сергей Чумаченко
Редкий драфт, где не просто много звезд, а еще и не понятно, кто под каким пиком уйдет. Многие ставят на Питерсона, Дибантсу или Бузера, но по мне есть еще один теневой фаворит - Калеб Уилсон, который и подборов больше всех собирает, и блоки-перехваты на уровне. Есть Кингстон Флеммингс, разыгрывающий с хорошей обороной. Это, конечно, пока все только предварительно, как оно будет на самом деле не ясно, и все равно - драфт уже сейчас можно смело ставить на уровень со знаменитыми драфтами 1984, 1996 и 2003.
По тому какой сейчас хайп вокруг Питерсона можно смело сказать, что у остальных нет шансов на первый выбор
Ответ Сергей Чумаченко
Редкий драфт, где не просто много звезд, а еще и не понятно, кто под каким пиком уйдет. Многие ставят на Питерсона, Дибантсу или Бузера, но по мне есть еще один теневой фаворит - Калеб Уилсон, который и подборов больше всех собирает, и блоки-перехваты на уровне. Есть Кингстон Флеммингс, разыгрывающий с хорошей обороной. Это, конечно, пока все только предварительно, как оно будет на самом деле не ясно, и все равно - драфт уже сейчас можно смело ставить на уровень со знаменитыми драфтами 1984, 1996 и 2003.
Не, нельзя ставить. Пусть хоть полгодика поиграют) От Маккейна привет тебе кстати.
Уже понятно, что сливают Сакраменто,Индиана, Бруклин, Вашингтон, Юта, Мемфис, Даллас, Чикаго. Нью-Орлеан по понятным причинам не сливает, а играет как может. Клипперс так же. Поэтому 8 сливающих явных)
