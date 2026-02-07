Менеджер НБА: «Цена драфт-пика в Топ-5 в этом сезоне слишком высока. Даже штраф в 5-10 миллионов может не остановить команды»

В НБА ждут гонки за место в лотерее.

Эксперт The Athletic Сэм Весени считает, что первые 6 игроков драфта-2026 будут всерьез претендовать на место в Матче всех звезд. Репортер видит этот драфт уникальным по количеству сильных игроков.

В НБА ждут беспрецедентной гонки за верхние места в лотерее в заключительные месяцы сезона. Весени полагает, что минимум 10 команд будут активно «сливать» в «регулярке».

Лига занимается анализом способов предотвратить подобные эпизоды и может приступить к действиям уже в этом чемпионате, однако один из менеджеров НБА пессимистично прокомментировал нынешнюю ситуацию.

«Цена точного выбора в Топ-5 или улучшения шансов на попадание в Топ-2 на этом драфте слишком высока.

5 миллионов штрафа за отсутствие звезд на площадке? 10 миллионов, если цена вырастет еще больше?

Мы пока не моделировали такой ход событий, но не буду удивлен, если команды решат, что шанс на топ-проспекта стоит подобного наказания», – заключил управленец.