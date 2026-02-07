Айзейя Коллиер стал первым баскетболистом НБА с 2015 года (Рондо), отыгравшим по 48 минут в двух матчах «регулярки» подряд
Айзейя Коллиер добился любопытного статистического достижения.
Защитник «Юты» Айзейя Коллиер отыграл по 48 минут в двух матчах подряд против «Индианы» (131:122) и «Атланты» (119:121). Обе встречи были гостевыми. Коллиер оформил два дабл-дабла и в игре с «Пэйсерс» установил рекорд сезона НБА по передачам (22).
Коллиер стал первым баскетболистом НБА с ноября 2015 года, который провел все игровое время на площадке в 2 матчах «регулярки» подряд. Предыдущий случай на счету Рэджона Рондо.
Среди действующих игроков подобным статистическим фактом может похвастаться только Стеф Карри (март 2010).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Crazy Stats
Эта новость понравилась Тому Тибодо🙂
Если не ошибаюсь, Уилт в том своём сезоне, где он в среднем набирал 50 очков за игру, отыграл все 82 игры регулярки по 48 минут, вообще без замен... У него в среднем за игру было даже больше, чем 48 минут, за счёт овертаймов. Сейчас такое не представить.
Учитывая, что против него выходили плотники и сантехники, можно и по 48 минут играть.
48.5 было
Удивительно, что у мятного есть такое достижение. Хрустальный же игрок был
