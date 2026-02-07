  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Найджел Хэйс-Дэвис получил предложения на 10 миллионов долларов на 2,5 сезона от «Хапоэля» и «Панатинаикоса»
3

Найджел Хэйс-Дэвис получил предложения на 10 миллионов долларов на 2,5 сезона от «Хапоэля» и «Панатинаикоса»

Найджел Хэйс-Дэвис готовится к возвращению в Европу.

Действующий чемпион Евролиги и MVP «Финала четырех» форвард Найджел Хэйс-Дэвис готов к возвращению в Европу из США.

Основными претендентами на игрока считаются три клуба: его бывшая команда «Фенербахче», «Хапоэль Тель-Авив» и «Панатинаикос».

Все три организации предлагают контракт на 2,5 года. Сумма оффера «Фенербахче» – около 8 миллионов долларов. Другие претенденты готовы заплатить более 10 миллионов. Самое крупное предложение у израильской команды из Тель-Авива.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
возможные переходы
logoХапоэль Тель-Авив
logoПанатинаикос
logoФенербахче
logoНайджел Хэйс-Дэвис
logoЕвролига
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну в Παναθηναϊκός,конечно же ,в самый титулованный клуб в 21 веке!
Ответ Petran_grek
Ну в Παναθηναϊκός,конечно же ,в самый титулованный клуб в 21 веке!
Ну действительно если выбирать между ПАО и хапоэлем нужно выбирать действительно топ - клуб как ПАО, тем более что Хапоэль еще незнай сколько будет финансираваться янаем на том уровне на котором финансируется сейчас. А в ПАО все понятно и товарищ Яннакопулос ни кого контрактом не обидит)
Конечно в Фенербахче, с которым он взял Евролигу в прошлом сезоне. Команду знает, с тренером уже работал.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче», «Панатинаикос» и «Хапоэль Тель-Авив» сделали предложения форварду Найджелу Хэйс-Дэвису
6 февраля, 19:22
Евролига. «Дубай» обыграл «Реал», «Хапоэль» уступил «Валенсии» в овертайме и другие результаты
5 февраля, 21:23
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
3 февраля, 21:41
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
4 минуты назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
17 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
35 минут назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
55 минут назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
23 минуты назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем