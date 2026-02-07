Найджел Хэйс-Дэвис получил предложения на 10 миллионов долларов на 2,5 сезона от «Хапоэля» и «Панатинаикоса»

Найджел Хэйс-Дэвис готовится к возвращению в Европу.

Действующий чемпион Евролиги и MVP «Финала четырех» форвард Найджел Хэйс-Дэвис готов к возвращению в Европу из США.

Основными претендентами на игрока считаются три клуба: его бывшая команда «Фенербахче», «Хапоэль Тель-Авив » и «Панатинаикос ».

Все три организации предлагают контракт на 2,5 года. Сумма оффера «Фенербахче » – около 8 миллионов долларов. Другие претенденты готовы заплатить более 10 миллионов. Самое крупное предложение у израильской команды из Тель-Авива.