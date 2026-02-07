Найджел Хэйс-Дэвис получил предложения на 10 миллионов долларов на 2,5 сезона от «Хапоэля» и «Панатинаикоса»
Найджел Хэйс-Дэвис готовится к возвращению в Европу.
Действующий чемпион Евролиги и MVP «Финала четырех» форвард Найджел Хэйс-Дэвис готов к возвращению в Европу из США.
Основными претендентами на игрока считаются три клуба: его бывшая команда «Фенербахче», «Хапоэль Тель-Авив» и «Панатинаикос».
Все три организации предлагают контракт на 2,5 года. Сумма оффера «Фенербахче» – около 8 миллионов долларов. Другие претенденты готовы заплатить более 10 миллионов. Самое крупное предложение у израильской команды из Тель-Авива.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну в Παναθηναϊκός,конечно же ,в самый титулованный клуб в 21 веке!
Ну в Παναθηναϊκός,конечно же ,в самый титулованный клуб в 21 веке!
Ну действительно если выбирать между ПАО и хапоэлем нужно выбирать действительно топ - клуб как ПАО, тем более что Хапоэль еще незнай сколько будет финансираваться янаем на том уровне на котором финансируется сейчас. А в ПАО все понятно и товарищ Яннакопулос ни кого контрактом не обидит)
Конечно в Фенербахче, с которым он взял Евролигу в прошлом сезоне. Команду знает, с тренером уже работал.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем