Кешон Гилберт подписал 10-дневный контракт с «Уизардс»

Кешон Гилберт попробует показать себя в НБА.

22-летний защитник Кешон Гилберт (193 см) не был выбран на драфте-2025.

Гилберт подписал негарантированный контракт с «Вашингтоном » перед сезоном, но был отчислен в сентябре. Баскетболист выступает в лиге развития, набирая 14,1 очка, 4,4 подбора, 6,1 передачи и 1,5 перехвата за 28,4 минуты в среднем.

Защитник получил возможность показать себя в НБА , подписав 10-дневное соглашение с «Уизардс».