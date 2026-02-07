Фото
Кешон Гилберт подписал 10-дневный контракт с «Уизардс»

Кешон Гилберт попробует показать себя в НБА.

22-летний защитник Кешон Гилберт (193 см) не был выбран на драфте-2025.

Гилберт подписал негарантированный контракт с «Вашингтоном» перед сезоном, но был отчислен в сентябре. Баскетболист выступает в лиге развития, набирая 14,1 очка, 4,4 подбора, 6,1 передачи и 1,5 перехвата за 28,4 минуты в среднем.

Защитник получил возможность показать себя в НБА, подписав 10-дневное соглашение с «Уизардс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Вашингтона»
