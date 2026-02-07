Кешон Гилберт подписал 10-дневный контракт с «Уизардс»
Кешон Гилберт попробует показать себя в НБА.
22-летний защитник Кешон Гилберт (193 см) не был выбран на драфте-2025.
Гилберт подписал негарантированный контракт с «Вашингтоном» перед сезоном, но был отчислен в сентябре. Баскетболист выступает в лиге развития, набирая 14,1 очка, 4,4 подбора, 6,1 передачи и 1,5 перехвата за 28,4 минуты в среднем.
Защитник получил возможность показать себя в НБА, подписав 10-дневное соглашение с «Уизардс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Вашингтона»
