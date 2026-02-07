10

Джо Маззулла при «-21» в матче: «Мы в отличном положении»

Джо Маззулла оригинально оценил ход встречи с «Хит».

«Бостон» уступал «Майами» на 21 очко к перерыву, но в итоге победил с разницей в 2 очка (98:96). В перерыве главный тренер Джо Маззулла обратился к команде с оригинальным посылом.

«Сказал, что мы находимся в отличном положении. Отстаем только на 21 очко, хотя должно было быть 35 или 40. В чем проблема? Старание? Исполнение? Сочетание этих вещей?

Возможно, мы играем действительно хорошо, но в нападении не достигаем нужного результата. Заставляем ли мы соперника делать нужные нам броски, которые залетают в итоге в кольцо?

Мы отставали на 21 очко, несмотря на 5% точности из-за дуги. Понимали, что впереди еще около 20 владений, которые мы можем проконтролировать. Фолы, подборы в нападении, «трешки» в быстрых атаках. Разобраться со всем этим и сделать рывок.

Парни отлично справились с тем, что отделили объективную реальность от эмоций. Нужно смотреть только на первое и продолжать постепенно работать на результат. 21 очко, потом 12, потом 7. И вот мы уже впереди на 2.

Нужно просто четко оценивать ход матча. В такие моменты легко расстроиться, решить, что ты отстой, потому что уступаешь на 21 очко. Сегодня все было не так», – заключил главный тренер Джо Маззулла.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heat Central
logoБостон
logoНБА
logoМайами
logoДжо Маззулла
Джо Мазулла в перерыве: не очко обычно губит, а к одиннадцати туз
Ответ mold-cel
Джо Мазулла в перерыве: не очко обычно губит, а к одиннадцати туз
Там скорее речь кьюба Гудинга младшего из муви 43😂
Что в этот момент говорил Спо своим? Вы косорукие потому что ведёте всего 21)
Ответ Tim Timson
Что в этот момент говорил Спо своим? Вы косорукие потому что ведёте всего 21)
Раньше сам Бостон вел так в счете и сливал, сейчас научились наоборот отыгрываться
Ответ Zakir Velilhanov
Раньше сам Бостон вел так в счете и сливал, сейчас научились наоборот отыгрываться
Года 3-4 назад отдали +27 , не помню с кем.
Сегодня вытащили с -22 . Финал конфы нужен , а там и главный финал ☘️
Мотиватор он конечно крутой
Материалы по теме
