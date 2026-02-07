Жан Монтеро из «Валенсии» стал MVP 27-го тура Евролиги
Евролига назвала MVP 27-х матчей турнира.
Самым ценным игроком 27-го тура Евролиги стал 22-летний разыгрывающий «Валенсии» Жан Монтеро.
Баскетболист помог своей команде справиться с «Хапоэлем Тель-Авив» на выезде (104:94).
Монтеро обновил рекорды карьеры в Евролиге по очкам (29) и передачам (8). Защитник реализовал 7 из 10 двухочковых, 2 из 6 трехочковых и 9 из 9 штрафных бросков.
22 года парню, классно отыграл в этом туре
