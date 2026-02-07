3

Генменеджер «Мемфиса» не планирует длительную перестройку команды

«Гриззлис» не собираются долго обновлять состав.

Генеральный менеджер «Мемфиса» Зак Клейман изложил стратегию клуба после обмена Джарена Джексона-младшего в «Юту» на три будущих выбора в первом раунде драфта. Уход Джексона ускоряет перестройку команды после сделки по Десмонду Бэйну, которого отправили в «Орландо» летом за сравнимый пакет.

Клейман подчеркнул, что «Мемфис» начинает не с нуля. Он отказался от идеи длительной перестройки и выразил уверенность в активах и молодых талантах клуба.

Генменеджер сделал акцент на развитии игроков как главном приоритете на будущее. Он отверг стратегии, предполагающие затяжные периоды поражений, в пользу более быстрого возвращения.

«Мы определенно сосредоточимся на развитии. Все, на чем мы будем концентрироваться до конца сезона и в следующем сезоне, – это способность наших парней продолжать прогрессировать и становиться теми игроками, которые, мы надеемся, помогут нам достичь результатов», – сказал управленец.

Клейман выделил молодое ядро команды: Зака Иди, Седрика Кауарда, Джейлена Уэллса, Кэма Спенсера и полученного в обмене Уолтера Клэйтона. Он похвалил их стойкость, самоотверженность и соответствие современным трендам НБА.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
3 комментария
Он вообще ничего не планирует с 23 года
Джа был исключительным талантом и вокруг него можно было выстроить, но гэнгста щит ударил ему в голову и снова перестройка. В современной лиге найти талант вопросов не вызывает, но больше кол-во денег извращает подавляющее кол-во игроков. Все что построил Стерн может очень легко схлопнуться. В те времена игроки рвали жилы за деньги, а щас... нет печальнее участи смотреть на сытых хищников
Все нормально перебегают всех, своими короткими сменами)
