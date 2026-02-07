«Бостон» подписал двухлетний контракт на 2,64 млн долларов с Амари Уильямсом

Уильямс получил стандартный контракт НБА.

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Бостон » заключил двухлетнее соглашение с форвардом Амари Уильямсом (24 года, 211 см) на сумму 2,64 млн долларов, которое включает опцию команды на сезон-2026/27.

Уильямс был выбран под 46-м номером на драфте-2025 и выступал за «Селтикс» на двустороннем контракте.

Форвард принял участие в 13 играх, набирая в среднем 1,7 очка и 2,1 подбора за 8,2 минуты на паркете.