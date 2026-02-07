0

«Новый Орлеан» отчислил Дэйлена Терри

Терри станет свободным агентом.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Новый Орлеан» отчислил защитника Дэйлена Терри (23 года, 198 см).

Терри, выступавший за «Чикаго», был обменян в «Нью-Йорк» на Гершона Ябуселе, после чего «Никс» отправили защитника в «Пеликанс», получив взамен Хосе Альварадо.

В текущем сезоне Терри принял участие в 34 играх «Буллс», набирая в среднем 3,5 очка и 1,9 подбора за 11,1 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
logoДэйлен Терри
переходы
logoНБА
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артурас Карнишовас: «Буллз» не хотят быть посредственным клубом. Наша цель – титул»
6 февраля, 13:15
«Новый Орлеан» обменял Хосе Альварадо в «Нью-Йорк»
5 февраля, 17:46
Гершон Ябуселе перейдет из «Никс» в «Чикаго» в обмен на Дэйлена Терри
5 февраля, 05:28
Рекомендуем
Главные новости
Winline Basket Cup. «Локомотив-Кубань» одержал первую победу в турнире, обыграв «Мегу»
3 минуты назад
Влад Голдин и Виктор Лахин сыграли друг против друга в G-лиге
16 минут назадВидео
«Белые против чернокожих». Ник Райт предложил нестандартный формат Матча всех звезд, чтобы пробудить дух соперничества в игроках
34 минуты назад
Джейк Фишер: «Решение «Бостона» приобрести Вучевича может быть сигналом о том, что Тейтум вернется к плей-офф»
54 минуты назад
Бронни Джеймс о своей роли в «Лейкерс»: «У нас много атакующих игроков, и им нужны те, кто умеет защищаться»
сегодня, 17:47
Стив Керр о «танкинге»: «Это вредно для болельщиков и для самой лиги. Но простых решений нет»
сегодня, 17:28
Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб откладывал обмен Куминги, веря в потенциал форварда стать новой звездой клуба
сегодня, 17:10
Айзейя Стюарт дисквалифицирован на 7 матчей, Майлз Бриджес и Мусса Диабате – на 4, Джейлен Дюрен – на 2
сегодня, 16:44
Джейлен Дюрен примет участие в Матче звезд, даже если лига дисквалифицирует его за драку в игре с «Шарлотт»
сегодня, 16:28
НБА. «Нью-Йорк» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Клуж» обыграл «Арис» и вышел в плей-офф, «Будучность» принимает «Бурк» и другие матчи
22 минуты назад
Тайсон Картер приступил к тренировкам и вернется на площадку в течение нескольких недель
сегодня, 17:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» обыграла «Энергию»
сегодня, 17:31
Томислав Томович перед матчем с «Мегой»: «С большим нетерпением жду возможности сыграть против команды, где я работал несколько лет»
сегодня, 14:43
Марин Седлачек о Радониче в «Зените»: «Если руководство поддержит его систему игры, у них будет шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:10
Единая лига ВТБ представила промо ролик Матча всех звезд-2026
сегодня, 13:03
Билеты на «Финал четырех» Евролиги в Афинах были проданы за 5 минут
сегодня, 11:30Фото
Коллин Секстон заплатит 35 тысяч долларов за неприличный жест
сегодня, 04:08
Тимофей Якушин официально перешел в «Пари НН»
вчера, 21:14Фото
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Паниониос», «Тренто» выиграл у «Ульма»
вчера, 21:05
Рекомендуем