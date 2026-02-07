«Новый Орлеан» отчислил Дэйлена Терри
Терри станет свободным агентом.
По информации инсайдера Майкла Скотто, «Новый Орлеан» отчислил защитника Дэйлена Терри (23 года, 198 см).
Терри, выступавший за «Чикаго», был обменян в «Нью-Йорк» на Гершона Ябуселе, после чего «Никс» отправили защитника в «Пеликанс», получив взамен Хосе Альварадо.
В текущем сезоне Терри принял участие в 34 играх «Буллс», набирая в среднем 3,5 очка и 1,9 подбора за 11,1 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем