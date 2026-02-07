«Новый Орлеан» отчислил Дэйлена Терри

Терри станет свободным агентом.

По информации инсайдера Майкла Скотто, «Новый Орлеан » отчислил защитника Дэйлена Терри (23 года, 198 см).

Терри, выступавший за «Чикаго», был обменян в «Нью-Йорк» на Гершона Ябуселе, после чего «Никс» отправили защитника в «Пеликанс», получив взамен Хосе Альварадо.

В текущем сезоне Терри принял участие в 34 играх «Буллс», набирая в среднем 3,5 очка и 1,9 подбора за 11,1 минуты на паркете.