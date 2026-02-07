Скотти Пиппен-младший отыграл все 3 сезона карьеры в НБА со сломанным пальцем ноги

Пиппен-младший провел с повреждением всю карьеру в НБА.

Защитник «Мемфиса » Скотти Пиппен-младший заявил, что повредил палец на ноге во время подготовки к драфту перед своим дебютным сезоном в 2022 году. В то время он «просто терпел боль», так как ему поставили диагноз «травматический артрит большого пальца стопы». Баскетболист надеялся, что боль пройдет, но этого не произошло.

Свою карьеру в НБА Пиппен-младший начал, подписав двусторонний контракт с «Лейкерс» в 2022 году. В январе 2024 года он перешел по такому же контракту в «Мемфис». Благодаря уверенной игре он в итоге заслужил стандартный контракт и закрепился в основной ротации «Гриззлис». Все это время он выступал с травмой пальца.

«Нет, я никогда не был здоров, – сказал Пиппен-младший. – Я играл со сломанным пальцем на ноге. В итоге мне полностью удалили кость из этого пальца, так что сейчас я чувствую себя хорошо».

Сегодня защитник дебютировал в сезоне, проведя 22 минуты в проигранном матче против «Портленда» (115:135). За это время Пиппен-младший набрал 13 очков (4 из 8 с игры), 3 подбора и 6 передач.